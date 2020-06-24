– При ямочном ремонте, качественно когда делают обычно положенный асфальт не должен выпирать, и должен как влитой асфальт быть не заметный ничем. А здесь видно, что человек пришёл с улицы, и незнаком с технологией укладки асфальта, эх, даже замков нет, чтобы дольше держалось, так и будет продолжаться это всё годами, пока будут в тендерах участвовать фирмы-одногодки. Не знаю как дают тендера, если у фирм нет даже специальной техники, и людей, кто имеет образование по данной сфере, нет кадров и нет тех, кто делает на совесть, каждый год ямочный ремонт, в итоге за два года бюджет нового полотна на ветер, - возмутился beriksapiyev.

– Это называется ямочные работы, если не знаете суть работы в асфальтировании, то нечего здесь критиковать сидеть. Вы хоть знаете, что асфальт приходит горячим и при выкладке он будет естественно отличаться, сидите только и языком плешете. Встали и посмотрели как на самом деле делаются эти работы, - написала damiratugultaeva.

- А еще лучше наложить штраф и на изготовителей палочек от мороженого. Зачем такие палочки выпускают? Короче, штраф на всех: и на жителя и на того, кто палочки выпускает, - оставил комментарий пользователь nailusmanov79.

скриншот с видео В паблике typicaluralsk в социальной сети Instagram появился видеоролик, на котором мужчина палочкой от мороженого смог расковырять свежее дорожное полотно. – Не знаю какие подрядчики это делают. По улице Гринько в поселке Зачаганск только что положили асфальт. Смотри, только яму раскопали и обратно положили. Это я обычной палочкой от мороженого ковыряю слегка. Вообще бардак. После первого же дождя здесь все смоет. Не реально. Куда можно обратиться, чтобы приняли меры? - комментирует видео мужчина. Пост набрал более 25 тысяч просмотров и около двухсот комментариев. Многие возмутились низким качеством уложенного асфальта.Некоторые попытались найти этому разумное объяснение.Другие пользователи социальной сети и вовсе отнеслись к этому с юмором и посоветовали автору ролика не ковырять асфальт.Аким Зачаганска Адильбек Кадыров рассказал, что ямочным ремонтом по этой улице занимается ТОО "Евразияжолкурылыс". – Дело в том, что вчера вечером после рабочего дня бригадир подрядной организации положил остатки асфальта. Асфальт нормальный, но немного остывший, а его надо класть горячим. Случай произошел вчера, а сегодня подрядчик уже все исправил. Это был недосмотр со стороны мастера. По асфальту, который подрядчик клал до этого, проблем нет. Это единичная ситуация такая. Мы контролируем эти работы, - отметил Адильбек Кадыров.