Иллюстративное фото из архива "МГ" 38-летний Салават Айбатов был предан суду по статье 190 ч. 4 УК РК "Мошенничество, в особо крупном размере". Согласно материалам дела, заместитель руководителя ТОО «Батыс Су арнасы» Салават Айбатов без заключения договора о государственных закупках перечислил 15 миллионов тенге в ТОО «БаРС Services» на приобретение счетчиков холодной и горячей воды. Однако поставка счетчиков в "БСА" не производилась. Также стало известно, что директор ТОО «БаРС Services»взял с подсудимого расписку и отдал ему деньги для того, чтобы тот ( Салават Айбатов - прим.автора) рассчитался со своими долгами. - В судебном заседании подсудимый Айбатов вину не признал и показал, что хищение им не было совершено. Он посчитал, что имущество не может признаваться похищенным, так как денежные средства получил на временное пользование. Материальный ущерб полностью возвратил и попросил переквалифицировать статью на 195 УК РК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", в связи с примирением сторон. Также в ходе судебных прений просил переквалифицировать статью и государственный обвинитель Самигуллиев. Стоит отметить, что подсудимый вернул все деньги коммунальному предприятию. Гражданский иск по делу не был заявлен, - говорится в приговоре суда. К слову, 3 июня суд признал виновным Салавата Айбатова по статье 195 ч.4 п.2 УК РК и освободил от уголовной ответственности на основании примирения сторон с потерпевшим, а меру пресечения подсудимого «подписка о невыезде» отменить после вступления приговора в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.