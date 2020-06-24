10 абитуриентов пытались пронести в аудиторию сотовые телефоны, девять выпускников все же пронесли в помещение смартфоны и нарушили правила тестирования, за что были удалены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Распознавание лица и дезтоннели: как проходит ЕНТ в Уральске (фото) Как сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО, 22 июня в регионе началось единое национальное тестирование в Жангалинском и Жанибекском районах. В первый день в тестировании планировалось участие 198 выпускников, однако ЕНТ сдали 193. Один выпускник по собственному желанию отказался от тестирования, четверо не были допущены, так как у них были обнаружены сотовые телефоны. Во второй день, 23 июня, ЕНТ прошло в Жангалинском, Жанибекском, Акжайыкском, Бурлинском, Сырымском, Казталовском районах и в ЗКАТУ имени Жангир хана в Уральске. – Во втором потоке планировалось, что 794 выпускника будут сдавать тестирование, однако девять абитуриентов по собственному желанию отказались от участия в экзамене. Шесть выпускников не допустили в аудитории за попытки пронести запрещенные предметы. Еще девять выпускников удалили из помещений за использование сотовых телефонов и за нарушение правил тестирования. Они являются выпускниками из Сырымского, Бурлинского, Жанибекского, Казталовского районов и города Уральск. Один абитуриент по состоянию здоровья не смог участвовать в ЕНТ. К экзамену он будет допущен после полного выздоровления. Таким образом, во втором потоке участвовали 769 выпускников, - сообщили в управлении образования ЗКО. Заявки на участие в едином национальном тестировании по области подали 4366 выпускников из 5142.
Ранее сообщалось, что во время сдачи ЕНТ будут соблюдаться строгие санитарно-эпидемиологические требования.
