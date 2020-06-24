По сообщению службы спасения, 25 июня в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и гроза. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 24 градуса тепла, ночью +16. В Атырау дождь, днем +33, ночью +23 градусов. Дождь с грозой синоптики прогнозируют и в Актобе. Днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, ночью +13. Переменная облачность ожидается в Актау, днем +32, ночью +25. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.