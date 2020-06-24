Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению заместителя главного государственного санитарного врача Атырауской области Жанар Досымбаевой, в регионе вводятся временные ограничительные меры. Так, запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Ограничивается передвижение граждан старше 65 лет. С 00.00 27 июня до 00.00 29 июня приостанавливают свою деятельность: - торгово-развлекательные центры, торговые центры и дома, продовольственные и непродовольственные рынки, базары, продовольственные и непродовольственные торговые сети, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома» с режимом работы с 10.00 до 20.00 часов; - объекты общественного питания, за исключением объектов общественного питания, работающих на вынос. - фитнес-центры и другие спортивные объекты; - салоны красоты, парикмахерские, SPA-центры и салоны, и прочие объекты сфер услуг; - общественные бани, бассейны, сауны; - туристические зоны (базы отдыха); - общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и иные места отдыха населения; - работа общественного транспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.