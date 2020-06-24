Временные ограничительные меры вводятся с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Санврачи выявили "опасные" арбузы на центральном рынке Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению заместителя главного государственного санитарного врача Атырауской области Жанар Досымбаевой, в регионе вводятся временные ограничительные меры. Так, запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Ограничивается передвижение граждан старше 65 лет. С 00.00 27 июня до 00.00 29 июня приостанавливают свою деятельность: - торгово-развлекательные центры, торговые центры и дома, продовольственные и непродовольственные рынки, базары, продовольственные и непродовольственные торговые сети, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома» с режимом работы с 10.00 до 20.00 часов; - объекты общественного питания, за исключением объектов общественного питания, работающих на вынос. - фитнес-центры и другие спортивные объекты; - салоны красоты, парикмахерские, SPA-центры и салоны, и прочие объекты сфер услуг; - общественные бани, бассейны, сауны; - туристические зоны (базы отдыха); - общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и иные места отдыха населения; - работа общественного транспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов. Новый открытый стационар для пациентов с СOVID-19 в Уральске уже заполнен наполовину Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ  