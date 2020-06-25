В Казахстане предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога. Об этом сказал министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" – Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты - прим. автора), два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить, - сказал Руслан Даленов на пленарном заседании Мажилиса. Ранее в Министерстве нацэкономики заявляли, что при объединении ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает. – Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции, и это создает неудобство налогоплательщикам. А для собственников многоквартирных жилых домов земельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов, - сообщали в министерстве. Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата одобрен мажилисменами в первом чтении.