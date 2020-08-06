Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". (без названия) Место гибели Екатерины Ананьевой Как рассказали родственники погибшей Екатерины Ананьевой, вчера был задержан подозреваемый. - Подозреваемым по делу проходит 17-летний сын депутата маслихата ЗКО Валерия Крылова. Сейчас он находится в ИВС. Задержан он был 5 августа в 18.00. Кроме того, в лодке вместе с ним находилась дочь известного предпринимателя. Однако она находится не в городе, поехала в Алматы за визой в Лондон. Ей предъявлено обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления. Она сегодня, 6 августа, должна была прилететь в Уральск, - рассказала двоюродная сестра погибшей Людмила Ермеккалиева. Кроме того, она добавила, что наконец-то завершилась экспертиза катеров. - По результатам стало известно, что катер Крылова был весь в крови, - пояснила женщина. - Хочу выразить благодарность нашим полицейским. Все-таки есть честные и неподкупные люди. Человеческое спасибо следователю отделения полиции Жангалинского района Руслану Кисанбаеву и оперуполномоченному Кенжибеку Ешенову Абайского ОП. Между тем сам Валерий Крылов утверждает, что уверен в невиновности сына. Он также подтвердил, что мальчик был задержан. - На самом деле на берегу было много лодок, все эти лодки взяли на экспертизу, идет следствие и всех "таскают". Следствие пытается назначить виновным моего сына. Доказательств никаких нет. Я надеюсь, что дело будет доведено до конца и все будет ясно тогда. Мое личное убеждение - мой сын не виноват. Сына задержали на 48 часов, задержали по какой-то ужасной статье от бессилия, от того, что они ничего не могут сделать. Завтра в обед он выходит, и я думаю, что этот кошмар прекратится. Единственное - идет общественная травля, - говорит Валерий Крылов. Депутат также убежден, что если дело дойдет до суда, то оно "в суде развалится". - Если не дойдет до суда, на что я надеюсь, значит, найдут виновных - тех, кто причастен к этой трагедии, и отвяжутся от нас. Я уверен в своем сыне, мы будем идти до конца. Мы же не можем взять на себя чужую вину. Если бы мой сын был виноват или причастен каким-то боком к этому, мы бы давно встретились с потерпевшими, начали бы с ними решать все вопросы по совести, так же это делается. Но этого нет. Зачем моему сыну брать на себя чужую вину? Я думаю, что разберутся во всем. Вопрос временный, - уверен Валерий Крылов. Катер Крыловых был изъят полицейскими на экспертизу. На вопрос о том, действительно ли эксперты обнаружили кровь на их катере, он ответил отрицательно. - Нет, вранье все. Экспертиза есть биологическая, там несколько экспертиз. Вы что? О чем вы говорите? Посмотрите официальные данные, - ответил депутат. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что прокомментируют задержание позже. 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей рассказали, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 31 июля в редакцию "МГ" обратились владельцы катеров, которые были изъяты полицейскими на экспертизу. Они рассказали, что экспертиза водной техники длится уже 1,5 месяца. (без названия) Фото погибшей Екатерины Ананьевой Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.