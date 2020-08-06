Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщили, что за 7 месяцев текущего года около 2000 западноказахстанцев оформились на пенсию по возрасту, за аналогичный период прошлого года это число составило около 1800. - Среди вышедших на заслуженный отдых больше всего жителей Алматинской (более 5 тысяч), Туркестанской (более 4,5 тысячи) и Восточно-Казахстанской (более 3,8 тысячи) областей. Меньше всего за 7 месяцев на пенсию вышло жителей Атырауской области – всего 1 295 человек, - отметили в пресс-службе ведомства. Напомним, что заявление на назначение пенсионных выплат по возрасту подается за 10 дней до наступления пенсионного возраста во фронт-офисы госкорпорации «Правительство для граждан». Для этого необходимо предварительно забронировать очередь в ЦОН на портале egov.kz или посредством телеграм-бота eGovKzBot2.0. Также в целях недопущения распространения коронавируса госкорпорация рассмотрела возможность подачи заявления на назначение пенсии удаленно, путем подачи электронного обращения на портале eGov.kz - Чтобы подать заявку, гражданину необходимо авторизоваться на портале egov.kz посредством электронно-цифровой подписи. Далее выбрать сервис «Электронные обращения» и заказать услугу онлайн. После чего заполнить личную информацию, включая почтовый адрес, телефон, наименование услуги и т.д. Также необходимо загрузить отсканированные копии документов (узнать нужный перечень можно в контакт-центре 1414 или в разделе «Стандарты государственных услуг» на сайте gov4c.kz), в том числе заявление с личной подписью услугополучателя. В графе «Кому» - указать Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". В завершении заявку нужно подписать ЭЦП, - объяснили в пресс-службе. Необходимо отметить, что базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты с ЕНПФ подаются одним заявлением. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.