Как рассказали очевидцы, глубокая, к тому же и широкая яма на Атырауской трассе в сторону Индера образовалась не так давно. - Она диаметром примерно в 1,5 метра, - уверяют очевидцы. - Если вовремя не заметить ее, то можно попасть в ДТП и разбиться насмерть. Тем более тут нет никаких опознавательных знаков. Жители Атырауской области сообщили, что асфальт обвалился на участке 72-98 км Атырауской трассы. В пресс-службе акимата Атырауской области отметили, что как только стало известно об обвале асфальта, сотрудники акимата Махамбетского района выехали на место и поставили там опознавательные знаки. - Сейчас уже направлена соответствующая техника и строительные материалы. Дорогу сделают в ближайшее время, - заверили в акимате Атырауской области.Фото предоставлено пресс-службой акимата Атырауской области