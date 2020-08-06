Совет проходил под председательством акима ЗКО Гали Искалиева. Руководитель управления предпринимательства и индустриального развития Ернар Бекетов сообщил, что в 2020 году проведено 4 заседания регионального совета по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного климата и продвижению экспорта, на которых поддержано 13 проектов на общую сумму 40,2 млрд тенге с созданием более 670 постоянных рабочих мест. На данном инвестсовете было предложено пять новых проектов. Так, ТОО "Автогаз Трэйд" планирует строительство автозаправочного комплекса с мотелем. - Стоимость проекта - 600 млн тенге, будет создано 24 рабочих места. Объект будет располагаться на въезде в Уральск. На АЗС будет реализовываться сжиженный газ, бензин и дизтопливо. Также здесь будет располагаться современный мотель со всеми удобствами на 8 мест, - рассказал представитель ТОО. У компании готов эскиз, однако им требуется земельный участок размером 1 га. Индивидуальный предприниматель Анатолий Рубцов представил проект по расширению агропромышленного комплекса по переработке овощной продукции. По его словам, комплекс будет создан для выращивания, переработки и хранения овощей. Сумма инвестиций - 1,5 млн тенге. Рабочими местами будут обеспечены 20 человек. Стоит отметить, что предпринимателю также необходимо три земельных участка площадью 1085 га. ТОО "West Agro Food" представило проект по выращиванию и переработке картофеля и производству полуфабрикатов. - Реализация проекта будет проходить в три этапа. На первом этапе - в 2021 году - планируется посев картофеля на плантации, сбор урожая и доставка его в овощехранилище. В 2022 году будет реализоваться второй этап: постройка овощехранилища для картофеля, перевозка на базу для изготовления полуфабрикатов. В 2024 году будет реализоваться третий этап - фабрика по изготовлению полуфабрикатов, - сообщил представитель компании. Для реализации проекта также необходим земельный участок. Еще один проект планируют развивать в Бурлинском районе. ТОО "GlobalTradeandServises". Компания будет производить прожекторы уличного и наружного исполнения. Руководство компании также попросило у властей выделить им земельный участок размером 1 га. Также компания KazMeat Industry по созданию овцеводческого хозяйства с откормплощадкой мощностью 40 тысяч голов МРС. Хозяйство будет располагаться в Сырымском районе. Руководитель компании сообщил, что они будут разводить овец Романовской породы и их производство будет безотходным. Компании также нужно предоставление земельных участков размером 7850 га, посевных площадей, в том числе 850 га орошаемых площадей. К слову, в хозяйстве будет 40 тысяч голов овец. Аким области отметил, что все пять проектов на сумму 3,7 млрд тенге были одобрены. Будут созданы 100 рабочих мест. - Текущий спад экономики и эпидемия показали, что нефтегазовый сектор подвержен достаточно большим колебаниям, а, к примеру, сельское хозяйство сейчас имеет повышенный спрос на свою продукцию. Реализация подобных проектов придаст положительный импульс как для развития региона, так и для наших инвесторов. Со стороны государства будет оказана вся необходимая поддержка, - подвел итог Гали Искалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.