Комитет национальной безопасности раскрыл неизвестные детали дела о несостоявшемся теракте в Уральске, передает Tengrinews.kz.
В июне 2018 года СМИ со ссылкой на пресс-службу КНБ сообщили о том, что на западе страны обезврежена террористическая группировка
. По данным ведомства, планируя свои преступления, члены группировки руководствовались идеями запрещенной в Казахстане террористической организации "ДАИШ".
На протяжении нескольких месяцев они готовили серию грабежей и похищений бизнесменов Уральска с целью получения выкупа. Намеревались захватить и журналистов, очевидно, для создания большого общественного резонанса. Главным объектом преступления радикалы избрали здания силовых структур города, замыслив совершить на правоохранителей вооруженную атаку.
Спустя два года в КНБ рассказали подробности несостоявшихся преступлений.
"Будущий главарь террористической группировки Жунисбек Жамалов воспитывался в Атырау... В 2013 году Жамалов был задержан за кражу и продолжительное время находился под следствием. Однако суд принял во внимание наличие у него требующих ухода престарелых родителей и на первый раз приговорил Жамалова к условному наказанию... Осужденный на путь исправления не встал, перебивался случайными заработками. В основном проводил время дома, в просмотре Интернета. Жамалов наткнулся в социальных сетях на лекции заграничных псевдосалафитских "шейхов", распространявших установки ДАИШ", - рассказывают в КНБ.
Черно-белая картина мира, которую насаждали своей аудитории радикальные идеологи, пришлась по нраву мужчине. В 2016 году Жамалов решил попытать счастья в Уральске и перебрался в областной центр западного Казахстана, надеясь трудоустроиться на постоянное место работы и наладить свою личную жизнь.
Устроился в один из овощных складов этого города грузчиком, через год свел знакомство с 45-летним Толегеном Кариевым – рецидивистом, приобщившимся к радикальной идеологии в местах лишения свободы.
Уголовное прошлое и экстремистские взгляды помогли им найти взаимопонимание.
Как сообщили в КНБ, спустя некоторое время к ним присоединился 36-летний Жанат Боранов, который, как и Жамалов, увлекся радикальными идеями в социальных сетях.
"Для того чтобы завоевать авторитет перед новоиспеченными друзьями, Боранов избил пожилого имама, пытавшегося наставить парня на правый путь и помочь ему с работой... Весной 2018 года мужчины решили, что тоже способны на активные действия. Только для этого надо укрепить "жамагат" новыми адептами. Члены еще малочисленной группировки выбрали ее название, ни много ни мало – "Халифат", а через несколько дней приступили к вербовке верующей молодежи. Предпочтение при этом отдавали физически крепким ребятам, лишь недавно начавшим читать намаз, а потому неосведомленным о тонкостях религии", - отметили в пресс-службе КНБ.
"Боранов знакомился с такими парнями возле мечети и после непродолжительного общения подводил их к Жамалову, который затем лично вдалбливал рекрутам идеи "священного джихада". Большинство кандидатов отказалось иметь дело с радикалами, и позже почти все они засвидетельствуют данные эпизоды преступной деятельности группировки в суде. Между тем к маю 2018 года ячейка была сформирована. В нее вошли, помимо Жамалова, Кариева и Боранова, пять юношей, которым не исполнилось и 20 лет", - добавили в едомстве.
Члены группировки единогласно избрали Жамалова "амиром" и даже дали клятву верности.
По соображениям конспирации главарь решил проводить сборы участников в арендованных на 3-4 часа квартирах. О месте и времени очередной встречи предупреждал подельников непосредственно перед ее проведением.
Несмотря на полное отсутствие у Жамалова религиозных знаний, позаимствованные у пропагандистов ДАИШ призывы вперемешку с воровскими понятиями никем сомнению не подвергались. В КНБ отметили, что Жамалов демонстрировал собравшимся видео с казнями боевиками ДАИШ своих противников, среди которых были и мирные жители.
"В июне у членов группировки имелись 2 обреза охотничьих ружей и патроны, приобретенные молодыми участниками ячейки у знакомых представителей криминального мира. Тогда же Жамалов объявил свой план: сначала нужно совершить серию грабежей и похищений бизнесменов для получения выкупа. Добытые средства потратить на закуп намного более убойного автоматического оружия. А уж затем, разделившись на группы по 2-3 боевика, совершить одновременную атаку на здания силовых структур Уральска. Попутно захватить в качестве заложников журналистов местных СМИ, которые будут освещать события в прямом эфире", - отметили в КНБ.
К этому моменту за ними было установлено наблюдение сотрудниками спецслужбы.
Учитывая наличие огнестрельного оружия и очевидную опасность спонтанных действий преступников, оперативники спецслужбы сработали на упреждение и провели спецоперацию по задержанию террористов.
Огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература в печатном и электронном видах были обнаружены, изъяты при обысках и приобщены к материалам уголовного дела.
Под давлением улик и осознавая необратимость наказания, члены группировки перекладывали вину друг на друга и пытались принизить свою роль в деятельности банды.
Но вся цепочка событий, иерархия и роль каждого участника этой группировки были восстановлены следствием.
Полученных доказательств оказалось достаточно для того, чтобы инкриминировать им несколько преступлений: подготовку акта терроризма, пропаганду терроризма, создание и руководство террористической группой, а также участие в ее деятельности.
Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, с учетом тяжести преступлений приговорил Жамалова и Боранова к 13 годам лишения свободы. Кариеву назначено 12 с половиной лет, другим участникам – от 3 до 5 лет пребывания в исправительных учреждениях.
Примечание: имена и фамилии упомянутых в статье лиц изменены.
