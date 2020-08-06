По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит +34 градуса днем и +17 ночью. В Атырау будет облачно, днем +35 градусов, ночью +20. В Актау ожидается дождь с грозой +30 градусов, ночью +20. В Актобе синоптики прогнозируют дождь с грозой, днем 30 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +20 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.