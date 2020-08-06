Подозреваемого задержали ровно через два месяца после трагедии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО Фото погибшей Екатерины Ананьевой - 6 июня на реке Чаган в районе дачного общества «Дружба» неизвестный катер совершил наезд на купающуюся в воде Ананьеву Екатерину Сергеевну, причинив ей телесные повреждения несовместимые с жизнью. По результатам принятых мер 5 августа установлено подозреваемое лицо в совершении данного уголовного правонарушения. Им оказался несовершеннолетний житель области. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иная информация в рамках ст.201 УПК РК не подлежит разглашению, - рассказал заместитель начальника департамента полиции ЗКО полковник полиции Асхат Темиржанов. Напомним, о задержании в качестве подозреваемого по громкому делу рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Между тем сам Валерий Крылов утверждает, что уверен в невиновности сына. 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей рассказали, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 31 июля в редакцию "МГ" обратились владельцы катеров, которые были изъяты полицейскими на экспертизу. Они рассказали, что экспертиза водной техники длится уже 1,5 месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.