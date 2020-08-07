Иллюстративное фото из архива "МГ" В июле 1 млн казахстанцев вместо продуктово-бытовых наборов получили 5,4 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Минтруда. Выплаты начали поступать с 20 июля. Получателям направили средства в размере 2 МРП (5 556 тенге) Этой социальной поддержкой планируют охватить 1,1 млн человек. Получателями могут стать граждане, которые относятся к пяти социальным группам: • дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи; • дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях; • инвалиды I, II, III групп всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях; • лица, воспитывающие ребёнка-инвалида; • безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости. Списки получателей этого вида помощи формируют местные исполнительные органы. 14 июля премьер-министр Аскар Мамин на заседании Правительства поручил начать выплачивать казахстанцам деньги за продуктово-бытовые наборы. Это сделали, чтобы исключить прямые контакты людей и минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. С марта по май выплаты на общую сумму 13,5 млрд тенге получили 1 млн человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.