​Мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции и других государственных органов посетили более 800 семей в Алматинской области, сообщает пресс-служба .

По итогам возбудили восемь уголовных дел, привлекли к административной ответственности 73 родителя, из семей забрали 27 детей. В суд подали девять исков об ограничении родительских прав.

— В одном из районов установили факт вовлечения отчимом восьмилетнего пасынка в занятие попрошайничеством. Ребёнок попрошайничал на протяжении года, на собранные деньги покупал отчиму алкоголь, — рассказали в прокуратуре.

В другом случае выявили ребёнка, избитого отцом. Несовершеннолетний экстренно госпитализировали с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». В отношении отца завели уголовное дело.