Два человека погибли и пятеро пострадали при стрельбе в гимназии № 5 в российском городе Брянск. ЧП произошло утром седьмого декабря.

Восьмиклассница зашла в класс с дробовиком и открыла огонь.

— По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов. В результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в управлении внутренних дел Брянской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Последний случай массовой стрельбы в российской школе произошел в сентябре 2022 года. Бывший ученик с диагнозом «шизофрения» открыл огонь в учебном заведении, а после покончил с собой. Тогда погибли 18 человек.