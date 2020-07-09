Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, во время ОПМ сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали жителя поселка «Химиков» города Атырау. – Полицейские установили, что 47-летний житель города во дворе своего дома вырастил четыре куста конопли. Досудебное расследование проводится по части 1 статьи 300 УК РК “Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества“, - сообщили в полиции. За время проведения оперативно-розыскных мероприятий "Карасора", с 1 июня, атырауские полицейские выявили свыше 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.