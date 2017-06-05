Мужчина торговал из киоска сигаретами без акцизных марок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта esmoker.kiev.ua

Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд рассмотрел административное дело в отношении уральца по факту нарушения правил маркировки табачных изделий.

- Мужчина с целью реализации табачных изделий хранил в киоске 67 пачек 4-х видов табачных изделий без акцизных марок, - рассказали в суде ЗКО.

Суд, изучив представленные материалы, привлек мужчину к административной ответственности по статье 283 КоАП и назначил штраф в размере 79 415 тенге с конфискацией данных табачных изделий.