– Найти водителя удалось не сразу. Зная об уголовной ответственности за содеянное, он сжег свою машину и «залег на дно». В лесном массиве в районе карьеров поселка Желаево было обнаружено сгоревшее, транспортное средство марки ВАЗ-2112.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статьям 345 УК РК "

", - сообщил Махсудхан Аблазимов.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов, в декабре прошлого года водитель автомашины ВАЗ-2112 ехал по автодороге Уральск-Желаево и сбил 63-летнего пешехода, который переходил дорогу. Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшему, водитель скрылся с места происшествия. Мужчину доставили в травмпункт городской многопрофильной больницы, однако от полученных травм он скончался не приходя в сознание.Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествияПреступником оказался 38-летний житель ЗКО, который признался в содеянном. В настоящее время досудебное расследование окончено и дело передано в суд.