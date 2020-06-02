По информации управления рыбного хозяйства Атырауской области, на весеннею путину в этом году по Урало-Каспийскому бассейну была выделена квота на вылов 7434 тонны рыбы (в Каспийском море – 3 190 тонн, в Урале – 2 223 тонны, на Кигаче – 2 021 тонна). - Если сравнить этот показатель с прошлым годом, то в этом году нашими рыбаками было выловлено на 794 тонны больше, в 2019 году эта цифра составляла 5 698 тонны, - отметили в управлении рыбного хозяйства. Стоит отметить, что большая часть выловленной рыбы, около пяти тысяч тонн, была переработана. Из них четыре тысяч тонн экспортирована страны дальнего зарубежья - Россия, Украина, Азербайджан, Израиль. В настоящее время в Атырауской области добычей и переработкой рыбы занимаются 18 производственных предприятий различных форм собственности, из них два осетровых рыбоводных завода: РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод», РГКП «Жайык-Атырауский осетровый рыбоводный завод». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.