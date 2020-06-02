Среди отстающих регионов - ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации государственной программы «Еңбек». Госпрограмма «Еңбек» включает меры по микрокредитованию стартап-проектов, расширению бизнеса, обучению дополнительной специальности, трудоустройству на социальные рабочие места, переселению из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. На эти цели в ней предусмотрено 176 млрд тенге. С начала года для участия в программе обратилось свыше 260 тысяч человек, из них 184 тысяч человек к настоящему времени трудоустроены. – Мы пережили сложную ситуацию. Чрезвычайное положение и карантин действовали в течение двух месяцев. Предприятия и бизнес не работали. В настоящее время идет процесс восстановления экономики. В рамках этой работы был принят пакет антикризисных мер и комплексный план, направленный на оживление экономики, сохранение и создание рабочих мест. Мы должны обеспечить людей работой, постоянным доходом, тем самым улучшить их благосостояние. Поэтому вопрос занятости сейчас имеет первостепенное значение для всех нас, — отметил Аскар Мамин. Глава правительства отметил хорошую динамику реализации мер поддержки занятости в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областях. Отстающими названы Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области. – Это показатель недостаточной работы акиматов, надо срочно принять меры по этим направлениям. Все инструменты поддержки занятости имеются, необходимо их активно применять. По этому вопросу мы будем вести постоянный и системный контроль. По итогам полугодия вопрос занятости будет рассмотрен на расширенном заседании правительства под председательством главы государства», — заявил премьер-министр.