Видеообращение, в котором мужчина просит прощение, он выложил в Instagram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Атырау задушил собаку (видео) Скриншот с видео В видеообращении мужчина сообщил, что его зовут Маргулан Жуматаев и живет он в поселке Еркинкала Атырауской области. Свой поступок он объясняет тем, что несколько дней назад собака едва не укусила его дочь и испортила всю высаженную рассаду. К тому же мужчина утверждает, что совершил все это, будучи пьяным. Напомним, 31 мая в сети появилось видео, на котором мужчина издевается над собакой. Он пытался задушить ее дверцей холодильника. В полиции сообщили, что личность мужчины установлена.  
 
