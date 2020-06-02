На собрании присутствовали аким города Амангельды Тугузбаев, его заместитель Доскан Кузенбаев и члены МСУ. Вначале собрание было проинформировано о том, что по программе «Дорожная карта занятости» за счет республиканского бюджета (порядка 500 млн тенге) начался капитальный ремонт дорог в Кызылтале (Строительный 4). Будет отремонтировано 5,5 км дорог. Далее речь пошла о проектах, реализовать которые за счет средств городской казны планируется в этом году. Так, по улицам Молодежной, С. Датова, проспекту Абая, М. Әуезова (Утвинская) будут проложены тротуары и заменено уличное освещение. По городу будет установлено 120 дополнительных мусорных контейнеров с площадками на сумму 5,5 млн тенге. В парке «Наурыз», где компания «Сичим» завершила асфальтирование дорожек, планируется произвести ремонт ограждения парка и обустроить выходы (спуски в виде лестниц) на проезжую часть. Также планируется обустроить пешеходный мостик, ведущий к районной больнице, проложить тротуар, ведущий к медцентру «Олимп», произвести ремонт дороги (в районе пожарной части) и автостоянки у здания БЦРБ. По требованию отдела ЧС на реке Шынғырлау (Утва) будут установлены знаки «Купаться запрещено», поскольку, как пояснил градоначальник, на реке нет пляжей. - Бизнесменов, желающих взяться за обустройство городских пляжей, не находится. А местные власти не могут заниматься этим. Так что приходится в качестве мер безопасности устанавливать запрещающие знаки, - сказал Амангельды Тугузбаев. Он также сообщил, что в этом году на фасадах домов 4, 5, 10 микрорайонов появятся светодиодные украшения. - На 4 домах они уже есть. Планируем подобным образом украсить еще 17 домов. При этом узоры будут разные, - сообщил аким города и добавил, что эти светодиодные украшения на свой баланс возьмет городской акимат. Амангельды Тугузбаев также проинформировал, что на месте сцены по проспекту Абая будет располагаться сезонная ярмарка местных сельхозтоваропроизводителей. Там будут прилавки, ограждение и т.д. Так что теперь аксайцы смогут приобретать овощи и фрукты цивиллизованно, а не в пыли и не с земли, как это было в прошлые года на участке за ЦОНом. Открыть сезонную ярмарку на новом месте планируется к осени. У присутствующих на собрании представителей местного самоупрвления оказалось немало вопросов к руководству города. Так, людей интересовало, кому принадлежит участок в 5 микрорайоне, рядом с домом №19, и нельзя ли его использовать как парк или сквер. На что последовал ответ акима города, что земля эта находится в частном пользовании. - Но ведь есть закон за неиспользование земли. Раз владелец ничего там не делает, разве нельзя этот участок изъять в собственность государства? – вопрошали члены МСУ. Аким города пообещал разобраться в этом вопросе. - По городу в прошлом году установили скамейки с цветочниками. Дело хорошее и нужное. Но только вот эти цветочники превращены в мусорки – туда и бутылки бросают, и шелуху семечек, и пакеты. Обидно. Делалось для людей, а эти же люди все разрушают, - высказали негодование собравшиеся. - Даже если там будут высажены цветы, их все равно вырвут или забьют мусором, - заметил Амангельды Тугузбаев, и высказал мнение насчет демонтажа цветочников. А вот по поводу железнодорожного пешеходного моста, о необходимости ремонта которого также говорилось на собрании, аким города ответил, что мост находится в ведении КТЖ (АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»). Неоднократно городские власти обращались к руководству компании по этому вопросу. - Будем вновь писать письмо на имя руководства КТЖ, - сказал градоначальник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.