Сегодня, 2 июня, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 408,61 тенге. Всего за сутки американская валюта подешевела сразу на 2,93 тенге, тогда как неделю назад курс доллара в Казахстане был на уровне 414,13 тенге. В обменных пунктах Уральска покупка американской валюты составляет 402 тенге, а продажа составляет 408 тенге за доллар. Евро в обменниках продают по 453 тенге, а покупают по 446 тенге. Продажа рубля составляет 5,93 тенге, покупка - 5,83 тенге.