Теперь пациентам, стоящим на учете и получающим бесплатно лекарственные средства, доставляют лекарства онлайн при помощи новой системы. По информации руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, с целью защиты медицинского персонала и контроля выдачи (доставки) лекарственных средств в медицинских организациях, местной IT-компанией была внедрена новая система фактического контроля работ «fsm.выдача лекарств». - Внедрение системы контроля выдачи лекарственных средств именно сейчас, во время карантина, в первую очередь направлено на защиту пациентов от необходимости посещения ими медицинских организаций и аптек, что носит социальный характер и заботу о здоровье жителей региона. С другой стороны, позволяет контролировать в онлайн режиме место нахождения медицинского работника с формированием доказательной базы по выдаче (доставке) лекарственных средств. Система может сформировать отчёт по выдаче лекарственных средств за любую дату и время, начиная с момента запуска системы с прикреплением фотоотчёта выполнения задания, – говорит Болатбек Каюпов. На сегодняшний день система контроля работает во всех медицинских организациях Уральска. Со временем данный проект позволит автоматизировать и другие бизнес-процессы по контролю выполнения любых выездных работ (патронаж и т.д.). «Внедрение данной системы разгружает работу врачей нашей поликлиники, так как исключается прямой контакт с пациентом по выписке рецепта на лекарственные средства. Пациенту нет необходимости идти в поликлинику и далее в аптеку. Лекарственные средства, назначенные врачом, вносятся в систему и передаются в виде задания на мобильный телефон медицинского работника, отвечающего за доставку лекарственных средств пациенту. Далее участковая медсестра получает лекарственное средство на складе и относит пациенту домой», – пояснил директор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Раниль Жалиев. Через новую систему контроля по поликлинике №3 уже выдано 2655 рецептов. Медработники относят лекарства пациентам на дом, при этом документально подтверждают факт выдачи фотографией. «Всего на «Д» учёте у нас стоят 7288 жителей, прикрепленных к поликлинике, из них по системе ГОМБ лекарственные препараты получают 6112 человек. Бесплатно отпускаются лекарственные средства по 36 нозоологиям: бронхиальная астма, сахарный диабет, ревматоидный артрит, эпилепсия, гемофилия, системные заболевания и другие. В настоящее время пациенты получили лекарственные средства с момента запуска новой системы контроля на сумму 22,7 млн тенге по ГОМБ, на 3 млн тенге по ОСМС», – отметил Р.Жалиев. Стоит сказать, на время действия карантина в регионе стоимость услуги доступа к системе контроля для медицинских организаций региона нулевая, а также на разработку и внедрение новой системы в медицинские организации города бюджетных средств не выделялось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.