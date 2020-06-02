Иллюстративное фото из архива "МГ" В официальном телеграм-канале акимата ЗКО говорится, что 2 пациента с коронавирусной инфекцией, являются жителями Туркестанской области, работающие в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб у них не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Также коронавирусная инфекция обнаружена у 19 жителей Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. - У шести человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью, двое из которых являются медработниками. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение, - сообщается в телеграм-канале. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 1 июня в области выявлено 692 человека с инфекцией COVID-19.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.