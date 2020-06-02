Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 28 мая на Актюбинском заводе хромовых соединений. По предварительной информации в результате нарушений техники безопасности четыре работника 4-го цеха завода АО «АЗХС от химических ожогов и отравления скончались на месте. Двое работников находятся в БСМП г. Актобе. - По данному факту подразделением ДП Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст. 156 ч. 4 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Были нарушены правила техники безопасности в ходе проведения работ по отчистке 50-кубовой емкости, в которой ранее находилось химическое вещество «гидроксил» По подозрению в порядке ст. 128 УПК РК задержаны мастер участка, начальник отдела, и начальника цеха № 4, в отношении всех троих избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Назначены все экспертизы, изъята документация по технике безопасности, журналы выдачи нарядов, должностные инструкции, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. По факту проводится расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.