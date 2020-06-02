Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, с 29 мая этого года иностранцам и людям без гражданства, которые въезжают на территорию страны, больше не нужны справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию. Хотя ранее такие справки требовались в обязательном порядке. – Разрешен выезд из страны граждан РК из числа квалифицированных специалистов по ходатайству госорганов при наличии официального разрешения на въезд в страну следования. Кроме этого, в Казахстан могут заехать иностранцы, которые едут на лечение в специализированные лечебные учреждения при предъявлении подтверждающих документов, - сообщили в пресс-службе КНБ РК. Из Казахстана могут выехать граждане РК, которые едут на обучение в другие страны. Для этого им нужны подтверждающие документы заграничного учебного заведения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.