При этом поставить на учёт можно только автомашины, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области. Как отметил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин, владельцам автомашин нужно будет произвести всего три платежа на общую сумму 11 946 тенге. Это сбор за регистрацию - 695 тенге, пошлину за техпаспорт - 3 473 тенге и пошлину за госномер - 7 778 тенге. 1 июня двое жителей ЗКО поставили на учет свои автомобили. Таким образом, для регистрации транспортных средств необходимо будет предоставить: - документ, удостоверяющий личность; - квитанции об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0.25 МРП и государственных пошлин; - армянское свидетельство об учёте ТС (с переводом на государственный или русский язык) и ГРНЗ; - свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в случае переделки с правого руля на левый. Документы, составленные на ином языке, кроме государственного или русского, необходимо перевести и заверить подписью нотариуса либо другого лица, имеющего право совершать такие действия. - Автовладельцам, имеющим прописку в ЗКО, выдадут жёлтые номера 7-го региона с литерой А. При оформлении техпаспорта зарегистрированному автомобилю в документе, в разделе «Особые отметки» внесут запись: «Не подлежит к регистрации на иное лицо», - рассказал пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков. В ЗКО за первый день два владельца авто с армянскими номерами получили желтые номера. Для регистрации авто с армянскими номерами необходимо обратиться в СпецАвтоЦОН г.Уральск по адресу: ул.Жангир хана, 160. Вы сможете получить подробную консультацию у сотрудников управления административной полиции. Кроме того, вы можете проконсультироваться, позвонив по телефонам: 8 (7112) 981113, 350484, 87084350484.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.