Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, большого ажиотажа по регистрации автомашин, ввезенных из Армении в спецЦОНе не наблюдалось. Но актюбинские водители активно интересовались правилами регистрации. – За день сотрудниками ЦОНа было зарегистрировано четыре автомашины, ввезенные из Армении, еще 25 человек получили консультации от сотрудников управления административной полиции. С 1 июня по 1 сентября в стране началась регистрация леворульных транспортных средств, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года с уплатой сбора за государственную регистрацию и госпошлин в порядке, - сообщили в полиции. При регистрации автотранспорта необходимы такие документы как удостоверение личности, документ об оплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25 процента МРП и государственных пошлин, а также сбор за регистрацию и пошлину за техпаспорт. Если автомашина праворульная, то необходим сертификат безопасности от сертифицированного центра. – Документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке кроме государственного и русского языков переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия. Зарегистрированные автомашины нельзя будет продать, они не подлежат регистрации на иного человека, зарегистрированным автомашинам будут выданы государственные номерные знаки на желтом фоне с кодом региона 18, с буквенными сериями «В» и «С». Авто ввезенные после 1 февраля зарегистрировать не получится, - отметили в департамента полиции Актюбинской области. Для разъяснения правил регистрации ТС ввезенных с Армении, в департаменте полиции работает Call-Центр, который функционирует ежедневно кроме воскресенья с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Дополнительную информацию вы можете получить позвонив по номеру: 52-51-00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.