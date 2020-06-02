1 июня, в Международный день защиты детей, аким ЗКО Гали Искалиев и председатель совета директоров Некоммерческого Акционерного Общества «Республиканская физико-математическая школа» Берик Каниев подписали меморандум об открытии среднеобразовательной школы "Fizmat Academy" и центр дополнительного образования в Уральске. НАО «РФМШ» впервые в своей истории планирует открыть представительство вне городов республиканского значения. На первом этапе НАО «РФМШ» откроет центр дополнительного образования и повышения квалификации учителей "Fizmat Academy" в этом году, а к новому учебному году 2021 года ожидается открытие школы "Fizmat Academy" для учеников с 1 по 6 класс. Аким области Гали Искалиев особо отметил вклад НАО «РФМШ» в развитие человеческого капитала в стране. – Уровень среднего образования ЗКО всегда считался одним из самых высоких в стране, в том числе и по математике. Поэтому для нас очень важно дать им возможность раскрыться и найти своё правильное место в жизни. Подготовка местных педагогических кадров с помощью вашей академии, значительно повысит систему образования в регионе, - отметил глава региона. Председатель совета директоров НАО «РФМШ» Берик Каниев в свою очередь подчеркнул, что данный меморандум придаст новые возможности для учащихся и учителей ЗКО. – Надеемся, что открытие "Fizmat Academy" окажет положительный эффект на качество знаний западноказахстанских школьников и на методике преподавания учителей. В частности, мы считаем, что преподавание STEM предметов и приобщение детей к творческим и научным проектам с раннего возраста поможет реализовать потенциал подрастающего поколения, - подчеркнул Берик Каниев. РФМШ известна своими выпускниками, которые поступают в лучшие мировые и отечественные вузы, такие как Harvard, MIT, Yale, Princeton, Berkley, Oxford, Cambridge, МГУ, МФТИ, Nazarbayev University и КБТУ. Многие выпускники стали влиятельными политиками, перспективными учеными и преуспевающими бизнесменами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.