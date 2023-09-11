Жителей Атырау задержали с крупной партией наркотиков на юге Казахстана

Задержание прошло на трассе Самара - Шымкент в Кызылординской области. По информации Polisia.kz, патрульные полицейские в ходе ОПМ "Қарасора" остановили Toyota, водитель которой нарушил ПДД.

В ходе досмотра в автомобиле обнаружена сумка с растительным веществом. По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 25,2 килограмма.

Водитель и пассажир, оба в возрасте 43 лет, оказались жителями Атырауской области и ранее уже были судимы. Они водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Мужчинам грозит срок от трех до семи лет. Назначены соответствующие экспертизы.