По информации polisia.kz, восьмого сентября осужденному учреждения №28 (колония максимальной безопасности - прим. автора) пытались передать запрещенные предметы. Так, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники режимного отдела обнаружили, что внутри поступившей бандероли в пачках чая были спрятаны три пакета с растительным веществом зеленого цвета, имеющим характерный запах. Была вызвана следственно-оперативная группа, после чего составили акт изъятия запрещенных предметов. В настоящее время проводится служебное расследование по данному факту.

В учреждении отметили, что наркотические средства для осужденных часто пытаются передать через посылки, бандероли, передачи и во время встреч в комнатах свиданий. Граждане пытаются скрыть наркотики в продуктах питания, медикаментах, одежде, сигаретах.