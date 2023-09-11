Трагедия произошла десятого сентября в 19:30 в многоэтажном доме Атырау. по информации пресс-службы регионального департамента полиции, четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте не приходя в сознание.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Виновным грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.