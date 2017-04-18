Металлические сетки для сбора ПЭТ бутылок с разрешения городского отдела ЖКХ были установлены в нефтяной столице повсеместно - практически возле каждого мусорного контейнера. Инициатором акции "За чистый город" выступил областной департамент экологии. - Специалисты департамента взяли разрешение на установку сетей возле мусорных контейнеров ТОО "Спецавтобаза". Предназначены они исключительно для сбора пластика. По мере заполнения содержимое будут вывозить. Это для нас очень удобно, ведь дополнительной нагрузки на местные коммунальные службы, как нам пообещали, не будет, - сообщил пресс-секретарь городского акимата Ардак ЖУАСОВ.В ТОО "Спецавтобаза" к нововведению отнеслись скептически, руководство коммунальной службы уже предвидело, что поначалу контейнеры для пластика будут использоваться не по назначению. - Мы со своей стороны только показали точки, где можно по городу поставить эти контейнеры, установкой они занимались сами. В свое время аким области нам предложил: если в городе есть кому заниматься сбором и переработкой пластика, дайте им разрешение, и пусть они ставят свои контейнеры. Мы их предупредили, что будет такая ситуация, что местные жители будут сбрасывать мусорные пакеты в ваши сетки. И необходимо время, что люди привыкли и поняли назначение этих контейнеров, менталитет в Атырау специфический, - рассказал заместитель директора ТОО "Спецавтобаза" Кимеядин ШМАНОВ.К слову, сортировка мусора и сбора пластика уже во всю практикуется в Актобе. Металлические сетки установлены возле каждого мусорного контейнера, а возле каждой скамейки стоят по три урны сразу - для стекла, бумаги и пластика.