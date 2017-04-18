Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела областного управления сельского хозяйства Денис УМАШЕВ, общая площадь посевных в этом году составит 480 тысяч га. - Под зерновые отводится 253 тысячи гектаров, что почти на 15% больше уровня прошлого года, из них 72 тысячи га засеяны озимыми и 181 тысяча га - яровыми зерновыми культурами. Под масличные отведено 52 тысячи га, в том числе подсолнечника - 40 тысяч га, - сообщил Денис УМАШЕВ. Кормовыми культурами засеют 168 тысяч га. - На сегодняшний день регион полностью обеспечен семенами, - отмечает начальник отдела областного управления сельского хозяйства. - Также для работы на полях уже подготовлено 92% тракторного парка, 94% сеялок, 96% культиваторов. Для весенне-полевых работ выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива. Для финансирования весенне-полевых работ по программе "Кен дала" предусмотрено 600 млн. тенге. С 1 апреля началась работа по выдаче кредитов. Кроме того, запланированы мероприятия против саранчи. На эти цели из областного бюджета выделено 63 млн тенге. Денис УМАШЕВ отметил, что в этом году ожидается хороший урожай, потому что влагозарядка земли хорошая.