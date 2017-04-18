В 2016 году было засеяно 215 тысяч га, а в этом планируется 253 тысячи га, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела областного управления сельского хозяйства Денис УМАШЕВ, общая площадь посевных в этом году составит 480 тысяч га. - Под зерновые отводится 253 тысячи гектаров, что почти на 15% больше уровня прошлого года, из них 72 тысячи га засеяны озимыми и 181 тысяча га - яровыми зерновыми культурами. Под масличные отведено 52 тысячи га, в том числе подсолнечника - 40 тысяч га, - сообщил Денис УМАШЕВ. Кормовыми культурами засеют 168 тысяч га. - На сегодняшний день регион полностью обеспечен семенами, - отмечает начальник отдела областного управления сельского хозяйства. - Также для работы на полях уже подготовлено 92% тракторного парка, 94% сеялок, 96% культиваторов. Для весенне-полевых работ выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива. Для финансирования весенне-полевых работ по программе "Кен дала" предусмотрено 600 млн. тенге. С 1 апреля началась работа по выдаче кредитов. Кроме того, запланированы мероприятия против саранчи. На эти цели из областного бюджета выделено 63 млн тенге. Денис УМАШЕВ отметил, что в этом году ожидается хороший урожай, потому что влагозарядка земли хорошая. Кристина КОБИНА