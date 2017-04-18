Пищевую токсикоинфекцию выявили у трех госпитализированных детсадовцев в Уральске
Причиной явился "золотистый стафилококк", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 18 апреля, после получения результатов анализов был выставлен диагноз малышам из детского сада "Балбұлақ", которых на прошлой неделе госпитализировали в инфекционную больницу Уральска.
- Троим детям поставлен диагноз "Пищевая токсикоинфекция", еще у двух малышей диагностировано ОРВИ, - рассказал руководитель городского управления по защите прав потребителей Мадениет ТАНАУОВ. - В тот же день мы отобрали продукцию на экспертизу из кухни детского сада, сейчас отбираем удвоенную продукцию на обследование.
Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) – это заболевание, причиной которого является заражение не собственно бактериями, а токсинами, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий вне организма человека – в основном, в продуктах питания.
Как стало известно, причиной заболевания детей стал "золотистый стафилококк". Теперь санврачам предстоит узнать, откуда он взялся на детсадовской кухне. К слову, обследование проходят и кухонные работники дошкольной организации.
Напомним, 12 апреля, четыре воспитанника детского сада №34 "Балбұлақ", расположенного в 7 микрорайоне, были госпитализированы в инфекционную больницу.
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) - бактерия, которая вызывает различные заболевания у детей и реже у взрослых.
