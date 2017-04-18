Иллюстративное фото с сайта http://zkturr.ru - В ночь на 17 апреля сотрудниками водной полиции в районе Махамбетского района была остановлена грузовая ГАЗель с уральскими номерами. У водителя была изъята крупная партия рыбы частиковых пород весом 4 тонны 381 кг. Мужчина закупал в этом районе Атырауской области рыбу без соответствующих документов для дальнейшей перепродажи в ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по статье 196 УК РК «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем», - рассказал начальник ОБППРЗ ДВД Серика Жанзаков. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2017» в тот же день сотрудниками водной полиции в микрорайоне Нурсая, при проверке автомобиля «Хюндай Туксон» под управлением жительницы города было обнаружено 3 туши рыбы осетровых пород. - При опросе женщина призналась, что у нее в доме тоже хранится рыба осетровых пород и икра кустарного производства. При последующем осмотре слова женщины подтвердились - в доме обнаружена и изъята рыба осетровых пород и икра в четырех пластиковых банках. Общий вес рыбы составил около 50 кг, икры- 1 кг 900 гр. Проводится досудебное расследование по ст.335 УК РК, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД области Гульназира МУХТАРОВА. С начала операции "Бекире" правоохранительными органами было возбуждено 24 уголовных дела, окончено производством и направлено в суд 5 уголовных дел. За нарушение правил рыболовства в административном порядке по ст.383 Ко АП РК составлено свыше 80 административных протоколов, из них 21 материал направлен в суд для рассмотрения.