Как сообщил начальник местной полицейской службы Манарбек ГАБДУЛЛИН, количество уличных преступлений снизилось. - Нами полностью пересмотрена работа дорожно-патрульной службы. График работы изменен с 2-сменного на трехсменный. Также увеличена плотность уличных нарядов, в текущем году из 506 разработанных маршрутов патрулирования ежедневно перекрывается 242 маршрута. В местах, где часто совершаются преступления, там и находятся наши патрульные наряды, - пояснил Манарбек ГАБДУЛЛИН. В среднем на охрану общественного порядка ежедневно входят более 800 сотрудников, из них 223 сотрудники ДПС. Патрулирование осуществляют 253 машины, из них 83 автомашины дорожно-патрульной полиции. - Рост преступлений в общественных местах наблюдается в Бокейординском, Сырымском и Чингирлауском районах, - отчитался начальник МПС ЗКО. С начала года на улицах и в общественных местах задержано 1695 пьяных лиц.