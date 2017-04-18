Мы ждем вас по адресам: "Ниссан Центр Уральск": ул. Шолохова, 3Б, тел: 8 (7112) 24 50 70 "Фольксваген Центр Уральск": пр. Евразия, 246/6Б, тел: 8 (7112) 24 77 00 nissan-dostyk-motors.kz vw-uralsk.kz

На сегодняшний день наши автолюбители получают возможность приобрести новые автомобили, которые максимально адаптированы под казахстанские климатические и дорожные условия эксплуатации.В линейке автомобилей Nissan представлены модели Almera, Sentra, Terrano, Qashqai, X-Trail, Murano, которые полностью соответствуют техническому регламенту таможенного союза.- Мы предлагаем приобрести автомобили на очень выгодных условиях: до конца апреля на все модели Nissan действует выгода до 1 000 000 тенге. К примеру, в нашем автосалоне представлен автомобиль Nissan Almera объемом бензинового двигателя 1,6, с механической 5-ступенчатой коробкой передач и мощностью 102 лошадиные силы, а также с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач. Преимущество этих автомобилей – неприхотливость в обслуживании и оптимальное соотношение цены и качества. Стоимость в зависимости от комплектации начинается от 4 446 000 тенге, соответственно сумма с учетом выгоды составляет 4 006 000 тенге, - рассказывает руководитель отдела продаж Асет МУХАМБЕТОВ.Эксклюзивные условия по кредитованию предоставляют партнеры автосалона – банки второго уровня Сбербанк и Евразийский. - Допустим, вы выбрали автомобиль Nissan Terrano стоимостью 5 236 000 тенге. При первоначальном взносе 50% от стоимости автомобиля вы получаете кредит сроком на 5 лет с ежемесячной оплатой 56 000 тенге, - продолжает Асет МУХАМБЕТОВ. – Оформить выгодный кредит займет очень мало времени. На первоначальное рассмотрение заявки вы потратите не более 15 минут, а сам процесс оформления покупки автомобиля в кредит занимает от 1 до 3 дней.Особое внимание привлекает к себе флагман бренда Nissan - новый кроссовер Murano. Роскошный дизайн и великолепная устойчивость на дороге - этим машина обязана последним достижениям в области новых автомобильных технологий. Даже самые мелкие детали салона Murano созданы дарить удовольствие, которое вы ощущаете буквально каждой клеткой тела. Система кругового обзора позволяет видеть весь периметр автомобиля и окружающие участки, что упрощает парковку, а также обеспечивает безопасность, если вдруг сзади начинает движение другой автомобиль. Обтекаемый кузов кроссовера, задние стойки, напоминающие киль хвостового оперения самолета, изящные фонари - «бумеранги» и колеса с 20-дюймовыми сверкающими легкосплавными дисками создают впечатление, будто вы не едете, а летите на стремительном авиалайнере. Приготовьтесь, вас ожидает путешествие первым классом! Ощущения незабываемые!В дилерских центрах «Ниссан Центр Уральск» и «Фольксваген Центр Уральск» осуществляется весь комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Nissan, Volkswagen, Ravon, а именно: продажа автомобилей, действует система Тrade-in (обмен старого авто на новый), комиссионный выкуп авто, кредитование, test-drive автомобилей, выполнение ремонтно-сервисного и гарантийного обслуживания различной степени сложности, установка дополнительного оборудования, услуги по тонированию автомобиля.На правах рекламы.