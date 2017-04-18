Марафон приурочен ко Дню защитника отечества и Дню Победы и пройдет под эгидой федерации легкой атлетики Атырауской области. “ATYRAU MARATHON” пройдет 6 мая в городе Атырау, принять участие в забеге может любой желающий старше 16 лет. После окончания марафона для участников выступят звезды казахстанской эстрады – Кайрат НУРТАС, Маржан АРИПБАЕВА и другие. 22 и 29 апреля на стадионе Мунайшы для участников будут проходить мастер-классы, там же можно будет зарегистрироваться на марафон. WftFd1_clIc Аким Атырау Серик ШАПКЕНОВ 15 апреля посетил стадион и поговорил с будущими участниками забега, отметив, что для того, чтобы пройти дистанцию, нужно усиленно готовиться. После этого градоначальник сам потренировался и снялся в ролике, приглашающем горожан на марафон.Обязательное правило для участников марафона – пройти регистрацию. Зарегистрироваться и получить свой номер можно в фитнес-клубе “Infinity Fitness”, также с 17 апреля стойки регистрации будут находится в крупных торговых центрах г. Атырау. Помимо этого, регистрацию можно пройти на стадионе Мунайшы 22 и 29 апреля с 17:00 до 20:00, во время мастер-класса для участников.Длина дистанции для участников забега составит 10 и 21 км.