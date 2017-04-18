Скриншот с видео Третьи сутки актюбинские добровольцы помогают пострадавшим от паводка людям. Их дома затопило речной водой, хлынувшей после открытия шлюзов на дамбах. Активность в сборе помощи принимают многие социальные аккаунты. Страницы переполнены сообщениями о необходимости одежды для детей и взрослых, еды, матрацев и чистого постельного белья. Вчера, 17 апреля, в сети появилось видео, которое сняла одна из волонтеров. На записи видно, как в одной из точек сбора помощи, в школе №40, развернут пункт раздачи вещей. Одежда и обувь из пакетов и сумок кучами вываливается на пол. В груде сапог, ботинок, белья, кофт, курток, платьев и костюмов роются и топчут это все ногами те, кому эти вещи жизненно необходимы. Их имущество осталось под водой в затопленных домах. - Зачем так покидали? – вопрошает на камеру автор видео. - Неужели нельзя было рассортировать как-то – обувь отдельно, одежду отдельно, детское отдельно и потом раздавать?! Мы сортируем, стараемся, а здесь их кидают, как в свалку… Зачем? А мы хотели по-человечески… - Не уходите! Сейчас еще продукты привезут! - слышится чей-то голос из народной массы. Остается надеяться, что продукты все-таки раздавали иначе.К слову, волонтеры рассказывают, что одежды и питания для пострадавших более, чем достаточно. В акимате Актобе отчитываются, что пик паводка миновал. По словам начальника департамента по ЧС Актюбинской области Бауржана СЫЗДЫКОВА, уровень воды с каждым днем будет падать. В прошлое воскресенье спасатели на вертолете облетели местные водохранилища. А после заявили, что ситуация стабильная. Однако служба 112 продолжает делать СМС-рассылки, предупреждая об угрозе паводков на реках Каргала, Илек, Сазда, Орь, Бутак, Жинишке и Иргиз 18-21 апреля. Для временного размещения людей развернуто 7 пунктов. В городе даже заработала служба по уборке умерших в зонах подтопления животных. Второй день социальные сети пестрят видеороликами с плывущим по течению рек скотом, который смыло водой со дворов.