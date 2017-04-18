- Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе, - сообщили в МИД Северной Кореи. Представитель КНДР также отметил, что военные действия США против КНДР могут привести к «тотальной войне». - Если Соединённые Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну, — добавил замглавы МИД КНДР. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе Корейского полуострова, ведущую к ядерной войне.