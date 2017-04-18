Жасулан Жумашев Как рассказал начальник местной полицейской службы Манарбек ГАБДУЛЛИН, в настоящее время территориальные участковые инспекторы совместно с сотрудниками по ЧС проводят работу по оповещению жителей дачных массивов. - Разъяснительная работа проводится в дачных обществах, как нужно себя вести гражданам при угрозе возникновения подтопления. В районе дачных обществ проживает около 3 тысяч человек, из них около 300 детей. Нами организовано круглосуточное дежурство, патрулирование. Задействовано 20 сотрудников полиции и 5 единиц автотранспорта, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. Как сообщил руководитель ДЧС ЗКО Жасулан ЖУМАШЕВ, в соответствии с поручением акима области подготовлен проект и введен режим повышенной готовности. - При необходимости будут введены дополнительные силы. Будет организован усиленный вариант несения службы, 76 формирований, 1946 личного состава, 920 единиц техники. При осложненной обстановке на помощь будут направлены силы и средства Атырауской и Мангыстауской областей, - пояснил Жасулан ЖУМАШЕВ. Для граждан разработан предварительный план эвакуации. 28 пунктов ЭВК определены в Уральске. Кроме того, все животные с дачных массивов будут эвакуированы в специально отделенное акиматом место в Подстепное. Нормальный уровень подъёма воды в реке Урал составляет 591 см. По прогнозам, вода должна подняться до уровня 600-700 см. - Как только уровень достигнет 592 сантиметров, автоматически будет введен режим ЧС. Стоит отметить, что это не объявление ЧС, это режим функционирования ЧС. Чрезвычайная ситуация будет объявлена в случае, если будут пострадавшие при паводке, а также нанесен большой ущерб. Но дачные домики не относятся к капитальным сооружениям, - рассказал руководитель ДЧС ЗКО. В зоне опасности находятся 1, 2-дачная линии и дачи в районе Меловых горок.