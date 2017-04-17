Иллюстративное фото с сайта Neftegaz.ru Преступная группа была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий 14 и 15 апреля департаментом КНБ по Атырауской области совместно с прокуратурой. На 6 грузовых автомашинах по фиктивным документам нарушители пытались провезти более 100 тонн краденой нефти через государственную границу. - По указанным фактам областным ДКНБ начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК - "Кража", ст.196 УК РК - "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", ст.197 УК РК - "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", ст.264 УК РК - "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них". Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Выяснилось, что члены ОПГ продолжительное время промышляли хищением нефти с месторождений Атырауской области.