Являясь одним из основных поставщиков интернет-трафика в РК, мобильный оператор разработал специальную обучающую программу. В легкой и доступной форме она доводит до сведения детей, родителей и учителей информацию о рисках при использовании интернета, учит защищаться от сетевых угроз и помогает узнать о полезных возможностях глобальной сети для образования, развития, общения и досуга. Проект получил название «Безопасный интернет». Инициативу волонтеров поддержал Отдел образования Бостандыкского района г. Алматы. Также проект был одобрен Департаментом дошкольного и среднего образования МОН РК. Серия открытых уроков проводится во всех областных центрах нашей страны. Первый урок по безопасному пользованию интернетом состоялся 10 марта в общеобразовательной средней школе №56 г. Актобе. Роль модераторов урока взяли на себя активные волонтеры компании Beeline.«Когда мы только запускали проект, мы понимали, что это необходимая инициатива. Сеть содержит большое количество опасного контента. В то время как наша задача – делать интернет лучше. Это важная составляющая жизни современного человека, инструмент общения и получения знаний. Поэтому мы очень рады, что проект оказался востребованным образовательными учреждениями во многих городах нашей страны» - комментирует Алексей Бендзь, директор по коммуникациям Beeline Казахстан. В Алматы находится одна из сильнейших ячеек волонтерского движения «Жылы журек» компании Beeline Казахстан. В течение 2017 года проект охватит и другие крупные города и областные центры РК. Корпоративная волонтерская программа запущена в Beeline Казахстан и успешно работает с 2008 года. Волонтерские ячейки функционируют во всех филиалах компании. Около 1000 сотрудников активно участвуют в волонтерских благотворительных проектах, инвестируя свое время, опыт и знания. Многие акции в рамках «Жылы Журек» стали регулярными. Волонтеры вовлечены в благотворительные проекты по случаю Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знаний, а также участвуют в посадке деревьев, субботниках, сборе вещей в пользу различных социальных объектов и малоимущих семей по всей территории Казахстана. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.