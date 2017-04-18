Иллюстративное фото из архива ""МГ Как в сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, в селе Жалпактал из-за подъема воды остались отрезаны от мира 7 жилых домов. - Силами ОСО ДЧС ЗКО была организована переправа. Участие приняли 4 человека личного состава, одна лодка и одна единица техники, - сообщили в областном акимате. В областном противопаводковом штабе заявили, что переливов на автомобильных дорогах нет. Обстановка пока стабильная. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.