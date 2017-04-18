Процессу перехода казахского языка на латиницу будет предшествовать анализ опыта других стран и обсуждение с общественностью, сказал Ерлан САГАДИЕВ, передает Informburo.kz. b9abe5c1d322709321a64965d608514e8084b783
Министр образования и науки РК Ерлан САГАДИЕВ в кулуарах Правительства прокомментировал журналистам вопрос перехода казахского алфавита на латиницу. - Я думаю, что процесс очень длительный. Ко всему надо подходить осторожно. Сам Президент сказал. В этом году будем обсуждать со специалистами, учёными. Ближе к концу года будем какое-то решение предлагать. Но только после этого начнётся подготовка школ, будет составлен определённый график. Я сейчас о сроках не могу говорить. Скорее всего, вся существенная информация будет доступна ближе к концу года, – сказал Ерлан САГАДИЕВ. Он пояснил, что сначала должны высказать своё мнение специалисты и учёные. После обсуждения с общественностью начнется процесс перехода на латинский алфавит. - Надо изучить опыт Узбекистана и Азербайджана. Отправить туда делегации, качественно провести исследования, разобраться, что прошло очень хорошо, а что не очень, какие ошибки они допустили. Должна быть проведена, в первую очередь, аналитическая работа, а потом она должна быть обсуждена госорганами, депутатами и так далее. И после этого можно начать предметно говорить, – заключил он. Президент Казахстана опубликовал в "Егемен Казахстан" программную статью "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру", где говорит о необходимости перевода казахского алфавита на латиницу.