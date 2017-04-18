Эта была третья ярмарка вакансий в этом году. Как стало известно, с начала года при помощи таких ярмарок постоянные рабочие места получили 147 человек. В поисках работы сегодня также пришли сотни людей. Держа в руках резюме, они подходили к столам с надеждой найти работу. Свободные вакансии представили 44 работодателя, но только не все из них явились на ярмарку. Когда об этом узнавали соискатели, они заметно расстраивались. Большинство посетителей ярмарки - студенты и выпускники. - Я учусь в ЗКАТУ имени Жангир хана на последнем курсе. По специальности я будущий инженер-технолог. Очень рада, что такие ярмарки проводят, у молодежи есть возможность трудоустроиться. Посмотрела списки, специалисты моей профессии требуются, я сдала резюме и надеюсь, что найду работу, - сказала студентка Шынар СЫДЫИКОВА. Но были среди ищущих работу и те, кто имеет достаточный опыт. Специалист в нефтегазовой отрасли Владимир БОЛОТНИК работу ищет уже не первый год. - Выбора много, конечно, но подходящего мне ничего не вижу. Работу ищу давно, вообще человеку с такой специальностью, как у меня, сложно найти место, - говорит житель города Владимир БОЛОТНИК. На рынке труда сегодня востребованы слесари, токари, фрезеровщики, водители, преподаватели, электрики. Нуждается наш город также в хороших специалистах в медицинской сфере. - Сейчас трудно с врачами стало. Потому что срок обучения увеличился, если раньше 6 лет могли учиться, то сейчас до 9 продлили. А еще медсестры требуются, водители, воспитатель, санитарки, - рассказала психолог службы управления персоналом АО «Талап» Елена КОЛЕСИНА. В надежде найти работу люди не только посещают ярмарки вакансий, но и с завидной регулярностью ходят в центр занятости. На сегодняшний день в центр занятости по рабочим вопросам обратилось 2500 человек, из них мерами государственной поддержки было охвачено около 1500. Из этого числа около 840 человек были трудоустроены на постоянные рабочие места, 230 человек - на молодежную практику, 30 человек - на социальные рабочие места и около 430 человек - на общественные работы, - сообщила заместитель директора центра занятости г. Уральск Нурсауле ЕЛЕУОВА.