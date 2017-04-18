Отключение горячей воды в некоторых районах города начнется с 23 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", с 23 апреля начнутся гидравлические испытания на плотность и прочность тепломагистралей. - В связи с этим отключение горячей воды произойдет в 4, 5 микрорайонах, «Д.Кунаева», «Строитель», «Астана», по проспекту Абулхайыр хана, в районах С.Востока 2, Автопарка и маг. «Айгуль», 31-ой школы,  ул.У.Громовой, Оракбаева, Айталиева, - рассказали в АО"Жайыктеплоэнерго".   В случае обнаружения порывов трубопроводов, утечки теплоносителя АО "Жайыктеплоэнерго" просит сообщать по телефонам: 23-95-07, 23-79-57,  23-95-37. Кристина КОБИНА